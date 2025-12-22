Liverpool pagaría casi 100 millones por el sustituto de Mohamed Salah

La etapa de Mohamed Salah en el Liverpool parece acercarse a su fin. Con el egipcio criticando la relación con el entrenador Arne Slot y con la mirada en la Copa África que disputa, la directiva de los Reds ya ha iniciado la búsqueda de su reemplazo. De acuerdo con diversos reportes, el elegido sería el ghanés Antoine Semenyo, actual figura del Bournemouth.

El delantero de 25 años se ha convertido en la principal prioridad para el mercado invernal. Los altos mandos del club inglés lleva tiempo siguiéndolo, valorando su velocidad, físico y versatilidad para actuar tanto por la banda izquierda como en posiciones centrales. Su cláusula de rescisión, que ronda los 75 millones de libras, permite soñar con concretar su traspaso.

Te puede interesar: El Liverpool pierde a Isak por lesión de cara al mercado de transferencias

Manchester United también estaría en la lucha

Sin embargo, el Liverpool no tendrá el camino libre. El Manchester United también ha incluido a Semenyo en su radar, aunque sus prioridades son más amplias y su situación financiera es más ajustada, una oferta de los Red Devils complicaría el panorama. Incluso el Manchester City ha realizado contactos, configurando una verdadera puja por el jugador.

Para Anfield, Semenyo representa un perfil estratégico, ya que es un futbolista ya adaptado a la Premier League, capaz de contribuir de inmediato pero visto también como un proyecto a largo plazo para dar profundidad al ataque. Mientras, la sombra de Arabia Saudita sigue persiguiendo a Salah, cuyo futuro se decidirá en las próximas semanas, pero cuyo sucesor, al menos en los papeles, ya tiene nombre y apellido.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Nuevo club para guardameta mexicano en la Liga MX