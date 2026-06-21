Fue contratado hace semanas para salvar a su equipo y ahora se quedó fuera de su tercer Mundial consecutivo

Japón le propinó 4 goles a Túnez en la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que la selección africana quedó eliminada, luego de también caer en la primera jornada, lo que le costó el puesto a Sabri Lamouchi. Debido a ello, hace semanas fue contratado de “bomberazo” Hervé Renard para salvar al equipo, pero hoy se quedó fuera de su tercer torneo consecutivo.

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El francés fue contratado por la selección africana para su segundo duelo, pero el resultado fue el mismo, ya que Túnez cayó por segunda vez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por goleada. Con este resultado, el país quedó eliminado en la fase de grupos, al igual que Haití, que en algún momento le hizo magia negra a México. Mientras que para Renard fue su tercer descalabro consecutivo.

Hervé Renard quedó eliminado de su tercer mundial en fase de grupos.|Équipe Nationale Tunisienne ﻿

Las eliminaciones de Renard en un mundial

La primera ocasión en la que Hervé dirigió a una selección en una Copa Mundial de la FIFA™ fue en Rusia 2018, cuando tomó la batuta de Marruecos. Con el país africano, quedó eliminado en la fase de grupos al solo sumar 1 punto. Perdió contra Irán y Portugal, aunque le sacó un empate a España.

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Para Qatar 2022, el francés comandó a Arabia Saudita, selección que sorprendió en la primera jornada al vencer a Argentina, que a la postre sería la campeona del mundo. Sin embargo, perdió sus 2 encuentros restantes ante Polonia y México. Mientras que para la edición 2026 solo ha dirigido un partido ante Japón y todavía le queda uno, aunque Túnez ya no tiene posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.