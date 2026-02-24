Fue nombrado el nuevo Carlos Vela y hoy a sus 34 años se declaró culpable por amaño de partidos

Chivas tuvo en sus filas a quien en su tiempo fue nombrado el nuevo Carlos Vela y quien al inicio en su carrera tuvo un gran despegue, pero hoy, al paso del tiempo, su reputación está por los suelos. El mediocampista fue acusado hace 2 años de amaño de partidos y a sus 34 años se declaró culpable.

Ulises Dávila se declaró culpable por provocar tarjetas amarillas para beneficiarse económicamente cuando jugaba para el McArthur FC, lo que costó que el equipo de Australia le rescindiera su contrato. Ello ocurrió en 2024, y le costó ir a prisión, y se habla de que ganó poco más de 131 mil dólares, que en pesos mexicanos son más de 2.2 millones.

Ulises Dávila deberá pagar 11 mil dólares por declararse culpable por amaño de partidos en Australia.|@ulidavila

“Esta experiencia me deja una reflexión clara y un compromiso firme de actuar siempre con integridad y responsabilidad. También expreso mis disculpas a quienes pudieron haberse visto afectadas”, escribió el canterano de Chivas en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:



La multa que deberá pagar Ulises Dávila por el daño

El periodista David Medrano Félix informó en sus redes sociales que Dávila deberá pagar una multa de 11 mil dólares (más de 190 mil pesos mexicanos), luego de declararse culpable y que la instancia correspondiente haya dado por concluido el caso.

Con ello, el exjugador de Santos Laguna también podrá continuar con cualquier equipo, aunque este panorama luce complicado, ya que suma casi 2 años sin jugar. Aunado a ello, tiene ese “negrito en el arroz” en su trayectoria que le podría afectar fichar con algún club.

Ulises Dávila, el que fue llamado a ser el nuevo Carlos Vela

El mediocampista surgió de las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado y, antes de debutar en Primera División, se marchó a la Premier League con el Chelsea; por ello, fue nombrado el nuevo Carlos Vela al igualar los inicios del exjugador del Arsenal.

Ulises fue prestado al Vitesse de Países Bajos, así como a Sabadell, Córdoba y Tenerife de España, pero nunca pudo dar el salto grande con el Chelsea, por lo que Santos Laguna lo repatrió a inicios del 2016, pero solo permaneció 2 años.

Dávila se quedó sin equipo durante un año, hasta que un club de la India lo fichó y después se marchó a Australia, donde vivió uno de los momentos más complicados de su carrera al declararse culpable por amaño de partidos.