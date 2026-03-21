Fue rechazado por su baja estatura en Chivas y ahora busca ser campeón de goleo en el Clausura 2026

Chivas marcha como líder en este Clausura 2026 y ello se debe en gran medida al buen funcionamiento del equipo y a su killer del área Armando “Hormiga” González, quien en primera instancia fue rechazado por el club y ahora está en la pelea de sumar su segundo campeonato de goleo consecutivo. Este es el increíble récord del delantero que supera a los mejores de Argentina y España.

González reveló en un podcast de Chivas TV que cuando tenía 12 años lo rechazó el club debido a su baja estatura y poco peso, situación que le afectó durante su momento. No obstante, el tiempo da revanchas y, hoy a 10 años de distancia, puede ser historia con el Rebaño y acudir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, pues es uno de los 26 convocados para enfrentar a Bélgica y Portugal.

Armando González fue rechazado por Chivas cuando era un adolescente.|Chivas

“Me invitaron a hacer una prueba a los 12 años para entrar a la Sub-13, y me rechazaron porque estaba muy chaparrito, que no podía ser delantero con esa estatura y ese peso. Luego, a los 13 años me volvieron a invitar y me dijeron lo mismo”, declaró en la entrevista.

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De ser rechazado a pelear por el bicampeonato de goleo

La “Hormiga” es un caso de resiliencia, pues, pese a que el equipo de sus amores lo rechazó 2 veces de adolescente, nunca se rindió y siguió trabajando para ser tomado en cuenta por el Rebaño, y escalar por las diferentes categorías hasta llegar al primer equipo y dejar en la banca a ídolos del club, como lo son Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido.

El delantero tuvo un Apertura 2025 de ensueño, pues conquistó su primer campeonato de goleo junto a Joao Pedro y Paulinho. Mientras que en este Clausura 2026 sigue en la pelea y va por su segundo trofeo individual. En 11 partidos disputados, Armando suma 9 anotaciones y se ubica en el segundo puesto de la tabla de los máximos romperredes de la Liga BBVA MX.