El polémico gesto del técnico de Pumas hacia la afición de Toluca

Efraín Juárez volvió a demostrar que tiene carácter y coraje ante las adversidades. El entrenador felino se llevó un empate ante Toluca en el infierno y no pasó desapercibido con sus celebraciones.

Desde el primer tiempo al momento del gol de Pumas , Efraín se enganchó con la afición que se encontraba en el Nemesio Diez, vario fans toluqueños se animaron a dirigirse al DT felino.

Al momento del pitazo final, Juárez realizó un gesto que encendió a la afición local y terminaron teniendo un cruce con el estratega felino.

“Me hubiera encantado salir con el resultado positivo por el grupo, porque lo merecía por el esfuerzo y no solo ese partido me parece que venimos en una racha positiva que el equipo está evolucionando y que nos está faltando esa pizquita para poder obtener el resultado”, dijo Efraín tras el empate en el Nemesio Diez.

¿Cuándo debutará Ramsey con los Pumas?

El técnico azul y oro aseguró que el debut de Ramsey está cada vez más cerca y se espera que pueda sumar sus primeros minutos ante Puebla en CU.

“El tema de Aaron estamos ahí muy cerquita, con su calidad, con su jerarquía nos va a dar todas esas circunstancias que hoy el equipo con ese futbol, ese juego interno, nos va ayudar mucho”, afirmó el DT auriazul.

Finalmente, Juárez revelo que no terminó satisfecho con el resultado en el campo del campeón del futbol mexicano.

“La verdad que me voy con un saborcito amargo, me parece que hicimos un partido para merecer más contra el campeón, un equipo que tiene un presupuesto diez veces más (grande) que nosotros y me parece que le plantamos cara”, sentenció el entrenador de Pumas .

Los felinos buscan acabar con una racha de 14 años sin trofeos. Pumas recibirá a Puebla en la siguiente fecha del futbol mexicano.

