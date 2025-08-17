Con la posible salida de Hugo Camberos de Chivas y su llegada al Brujas, ¿cuántos mexicanos han jugado en Bélgica?

Hugo Camberos tiene el deseo de irse a Europa como Mateo Chávez o varios de sus compañeros en Chivas . Su gran momento ha provocado que diversos visores en el mundo lo vean, pero el más interesado es el Brujas. Su representante aún no llega a un arreglo con la directiva del Guadalajara, pues hay que recordar que el futbolista acaba de firmar su renovación de contrato. Si se llegara a hacer la salida del atacanta, ¿sabes cuántos mexicanos han jugado en Bélgica?.

Si Hugo Camberos llegara a militar en el Brujas de Bélgica se uniría a una corta, pero importante lista de jugadores mexicanos que han militado en dicho país. Carlos Hermosillo, Guillermo Ochoa, Omar Govea, Jorge Hernández, Teun Wilke, Dagoberto Espinoza, Gerardo Arteaga y Jorge Ruvalcaba. En los recientes días se dio a conocer que también es pretendido por el PSV de Países Bajos y el Porto de Portugal.

Hugo Camberos dejaría Chivas para llegar a Brujas

Hugo Camberos es buscado por varios equipos en Europa

De todos los equipos que han preguntado por Camberos, el único que ha lanzado una oferta formal es el Brujas, club que ya hasta vino a visitarlo y asistió a Verde Valle para conocer su situaicón, ya que sí están muy interesados en hacerse de sus servicios.

Según el portal especializado en el valor de los jugadores, Transfermarkt, Hugo Camberos está valuado en 2.5 millones de euros, pero eso no es lo que pide Chivas, ya que el Rebaño sabe que es una de sus joyas más sagradas y querrá mínimo que le den el doble de billetes verdes por si se lo quieren llevar.

Hugo Camberos debutó en un Guadalajara contra Santos Laguna, el sábado 11 de enero de 2025 y a sus 18 años se comenzó a hacer un referente en el club, pero en el reciente torneo Gabriel Milito no ha necesitado mucho de su redimiento y solamente suma 97 minutos en cuatro partidos disputados, en los que en ninguna ha salido de titular.