Fulham estaría cerca de firmar a un delantero que compita con Raúl Jiménez

El mercado de invierno en el futbol europeo sigue activo. De acuerdo diversos reportes internacionales, el Fulham habría presentado una oferta formal de alrededor 30 millones de euros al PSV Eindhoven por el delantero estadounidense Ricardo Pepi, en un intento por reforzar su ataque para la segunda parte de la temporada en la Premier League.

Esta no sería la primera vez que el club londinense se interesa por el futbolista de 23 años. Ya que en el verano del año pasado habría mostrado su intención de hacerse de sus servicios, aunque las negociaciones no prosperaron. Ahora, con la baja de nivel del brasileño Rodrigo Muniz y la necesidad de dar profundidad a las opciones en el ataque, los de Craven Cottage necesitan reactivar la operación.

Pepi será la competencia de Raúl Jiménez por la titularidad

Pepi, quien se ha consolidado como unas de las promesas más interesantes de los Estados Unidos, lleva 11 goles esta campaña con el equipo neerlandés. Su buen rendimiento lo ha colocado en el radar de varios conjuntos del Viejo Continente y lo perfila como una pieza clave del combinado de las Barras y las Estrellas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el Fulham, la llegada del mexicoestadounidense, quien siempre ha elegido representar a los Estados Unidos, complementaría el renacido olfato goleador de Raúl Jiménez, quien se ha afianzado de la titularidad y se convertido en una pieza clave. Las conversaciones entre clubes continúan, con el PSV evaluando si acepta desprenderse de su joya ofensiva a mitad de temporada.

