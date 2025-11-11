El futbol de Argentina da vergüenza: la dura imagen que demuestra que la Liga BBVA MX es mucho más seria

La rivalidad entre México y Argentina se agrandó en los últimos tiempos pero lo que ocurrió en la última fecha del torneo local del país sudamericano no debería suceder en ninguna parte del mundo. Es que trascendió una imagen vergonzosa que muestra que los argentinos tienen muchas cosas para mejorar en su país y que, al menos por ahora, los mexicanos en la Liga BBVA MX controlan más.

Más allá que todas las miradas en Argentina estuvieron puestas en el superclásico entre Boca Juniors y River Plate (2-0 y con Dua Lipa en las gradas) , lo cierto es que en otro partido de esa liga se dio una situación horrible, que no debería suceder en ningún lugar del planeta: el árbitro fue golpeado con un martillo.

El martillo REBOTÓ en el pasto e IMPACTÓ EN LA CARA de Yael Falcón Pérez.



Insólito. ‼️

pic.twitter.com/q5YSB5PKjE https://t.co/gMdrz3ZJkj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 10, 2025

En Argentina se acostumbra a poner martillos pequeños de color rojo, con el objetivo de poder romper un vidrio en situación de emergencia. Sin embargo, un violento decidió llevarlo a la tribuna y arrojarlo al campo de juego por estar descontento con el rendimiento del árbitro Yael Falcón Pérez. Este silbante recibió el golpe de rebote, pero pudo haberlo lastimado mucho más.

TE PUEDE INTERESAR:



La dura situación que se vivió en Argentina y sorprende

Iban cerca de 34 minutos del primer tiempo cuando el juez del encuentro, Falcón Pérez, frenó todo. La razón: arrojaron un martillo rojo desde las gradas que rebotó en el césped e impactó en el mentón del árbitro. Sin dudas, una verdadera locura que pudo haber sido mucho más grave de lo que terminó siendo, por una cuota de suerte.

⚠️🇦🇷 TIRARON UN MARTILLO DE EMERGENCIA DESDE LA TRIBUNA Y LE PEGÓ AL ÁRBITRO.pic.twitter.com/xmFs3FQst0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 10, 2025

El encuentro en cuestión era entre Gimnasia y Esgrima de La Plata contra Vélez Sarsfield por el partido válido por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 del país sudamericano. Por ahora no se informaron sanciones, pero no se descarta que existan.

Casos de violencia recientes en la Liga BBVA MX

Mientras que en Argentina se critica esa situación de violencia contra un juez central, en la Liga BBVA MX no hay noticias de ese calibre sobre violencia contra los árbitros, al menos en los últimos tiempos, donde se pudo controlar mucho más todo eso.

