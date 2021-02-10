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¡15 JOYAS del futbol inglés! Generación de oro para la Eurocopa y el Mundial | FOTOS

Inglaterra tiene una de las mejores generaciones de su historia, desde Lampard, Gerrard y Rooney juntos y buscan hacer historia en la Eurocopa 2021 y el Mundial de Qatar 2022. ¿Lograrán algo importante?

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