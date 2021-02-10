¡15 JOYAS del futbol inglés! Generación de oro para la Eurocopa y el Mundial | FOTOS

Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
La selección de Gareth Southgate no convenció en su primer partido, donde ganó por la mínima ante Serbia con gol de su estrella Jude Bellingham, y buscarán conseguir otros 3 puntos frente a Dinamarca quien suma 1 punto tras empatar en su debut contra Eslovenia
Las selecciones de Croacia y Albania buscarán sus primeros 3 puntos para asegurar o dejar ir el sueño de continuar en esta Eurocopa el miercoles 19 de junio a las 7:00 hrs
El miércoles 19 de junio a las 10:00 hrs la selección local tratará de seguir demostrando su poderio ofensivo ante el combinado húngaro
El combinado suizo se muestra positivo para su debut en la Eurocopa y espera conseguir los 3 puntos contra la seleccion Húngara
La Selección comandada por el jugador del Manchester City ya prepara su próximo encuentro que será en contra de la Selección de Eslovaquia
La Selección anfitriona del torneo parece tener todo listo para su encuentro del día de mañana en contra de Escocia
La Selección dirigida por Luis de la Fuente afina los últimos detalles para su compromiso del próximo sábado 15 de junio en contra de Croacia
La Selección de Eslovenia contó con el apoyo de sus seguidores en el primer día de entrenamientos en tierras alemanas a unos días de comenzar la Euro 2024