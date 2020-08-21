Así fue la última final que disputó el Inter en la Europa League

Inter de Milán enfrenta de nueva cuenta una final de la Europa League, luego de 22 años de ausencia.

La última vez que los ‘Nerazzurri’ estuvieron en esta instancia fue en la temporada 1997-1998 en donde vencieron 3-0 a la Lazio con goles de Iván Zamorano, Javier Zanetti y Ronaldo.

⚫️🔵 Last time Inter featured in a UEFA Cup/UEL final...



🇨🇱 Ivan Zamorano ⚽️@Inter_en | #UELfinal pic.twitter.com/vvVTHp8yUd — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020

La temporada 1997-1998, fue un año inolvidable donde el equipo que dirigió Luigi Simoni obtuvo el tercer trofeo del campeonato europeo. Aunque no logró el campeonato de la Serie A, tras terminar como segundo lugar del campeonato con 69 unidades, a pesar de conformar un gran equipo con figuras como Gianluca Pagliuca, Diego Simeone, Javier Zanetti, Youri Djorkaeff, Iván Zamorano, Ronaldo, entre otros.

En esta ocasión, el Inter está de nueva cuenta para alcanzar la gloria europea cuando enfrente al Sevilla este viernes.

Emilio Espinosa: @EmilioCE_