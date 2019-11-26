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Gran triunfo de la Juventus

Juventus derrota 1-0 al Atlético de Madrid

Por: Azteca Deportes

Juventus vs Atlético de Madrid

Reuters | Juventus vs Atlético de Madrid

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Juventus vs Atlético de Madrid

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