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Gran triunfo de la Juventus
Juventus derrota 1-0 al Atlético de Madrid
Reuters | Juventus vs Atlético de Madrid
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