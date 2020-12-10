Chucky Lozano, al ataque con Nápoles en el duelo ante la Real Sociedad

El delantero mexicano Hirving Chucky Lozano salta este jueves como titular en el duelo del Nápoli ante la Real Sociedad, un conjunto desafiante que se mete al nuevo estadio Diego Armando Maradona buscando el resultado ante los dirigidos por Gennaro Gattuso.

La Real Sociedad llega a este intenso partido, sin Mikel Oyarzabal ni David Silva su primera gran cita de la temporada en el estadio del Nápoles, el recién nombrado Diego Armando Maradona, con el triunfo en la mente y como única garantía de clasificación para la fase de eliminación de la Liga Europa, a la que puede caminar, si ocurre una victoria del Rijeka al AZ Alkmaar.

Mikel Oyarzabal y el centrocampista David Silva, tienen con lesiones musculares, que si bien no resultaron ser graves, sí serán impedimento para aparecer en el choque de la Europa League.

Nápoli también está en peligro de eliminación en la Europa League

El conjunto napolitano, que también podría quedar eliminado si pierde y gana el AZ, demostró la ida en el Reale Arena ser un rival que jugará de tú a tú. Ganó por la mínima con una propuesta que la Real no pudo contener.

El técnico Gennaro Gattuso definió, en la rueda de prensa de la víspera, como un "honor" poder estrenar el estadio "Diego Maradona" y destacó la importancia de estar a la altura de la cita europea.

"Diego merece mucho por lo que ha hecho por este club y para nosotros es un honor estrenarnos en el estadio dedicado a él. Es un honor ser el primer entrenador en pisar el estadio Maradona. Hay presión por la importancia del partido y es un honor jugarlo en este estadio", acotó el italiano, entrenador del Nápoles.

Nápoles llega motivado tras los últimos resultados

El Nápoles llega a la cita de este jueves en forma, tras golear 4-0 en el campo del Crotone en la Serie A empujado por una excelente prestación de su capitán, el italiano Lorenzo Insigne, y goles del mexicano Hirving Chucky Lozano, el alemán Diego Demme y Andrea Petagna.

Luego del gran juego del Chucky Lozano, el cuadro celeste no podría darse el lujo de dejar fuera al mexicano, y lo incluye desde el arranque.

Anteriormente, también había arrollado con el mismo resultado a la Roma, entonces uno de los equipos más en forma de la Serie A.

Es tercero en la competición liguera a seis puntos del líder Milan y se juega este jueves el primer objetivo de la temporada en Europa, donde busca reencontrarse con un trofeo que ya ganó en 1989, con Maradona como líder.

Todavía sin el nigeriano Victor Osimhen, pagado 70 millones de euros en la última sesión de mercado, Gattuso apostará por el belga Dries Mertens de delantero centro, acompañado en posición de tres cuartos por Insigne, el polaco Piotr Zielinski y uno entre Lozano y Matteo Politano.

El español Fabián Ruiz será titular en el centro del campo mientras que todo apunta a que será el colombiano David Ospina en ocupar la portería en sustitución de Alex Meret.

El duelo será en el Estadio Diego Armando Maradona

El estadio de la ciudad de Nápoles, anteriormente conocido como San Paolo, fue nombrado "Estadio Diego Armando Maradona" el pasado viernes, luego del fallecimiento del “Pelusa” a los sesenta años.