Gennaro Gattuso rinde homenaje al fallecido Diego Armando Maradona

Roma, Italia. El técnico del Napoli Gennaro Gattuso declara que que para él y sus jugadores, incluyendo al mexicano Hirving “Chucky” Lozano, es "un honor" estrenar el estadio recién nombrado Diego Armando Maradona en el duelo de este jueves contra la Real Sociedad, decisivo para ambos para avanzar Europa League.

"Diego merece mucho por lo que ha hecho por este club y para nosotros es un honor estrenarnos en el estadio dedicado a él. Es un honor ser el primer entrenador en pisar el estadio Maradona. Hay presión por la importancia del partido y es un honor jugarlo en este estadio", afirmó Gennaro Gattuso en la rueda de prensa de la víspera del partido.



Napoli vs Real Sociedad por un boleto para 16vos



Napoli llega a la cita con la Real Sociedad como líder del grupo F y le valdría un empate para sellar el billete para la fase de eliminación directa.

Al cuadro de San Sebastián la victoria le garantiza avanzar, aunque también podría progresar perdiendo si el Rijeka derrota al AZ Alkmaar en el otro encuentro del grupo F.

"Desde que salieron los emparejamientos sabíamos que sería un grupo complicado. El Rijeka creó problemas a todos, la Real Sociedad y el AZ son competitivos. El AZ el año pasado perdió el título por diferencia de goles. La Real Sociedad hizo un gran año el curso pasado, este año está invicto -en realidad ha perdido un partido en Liga-. Nosotros nos jugamos el primer objetivo de la temporada y esperemos ver a un gran Napoli", consideró Gattuso.

"Contamos con un equipo joven y fuerte. Estamos convencidos de que el Napoli es el equipo perfecto para mí y mi cuerpo técnico", añadió.

El Napoli encara el encuentro en forma, tras arrollar 4-0 al Crotone el pasado domingo con una gran prestación de Lorenzo Insigne, un elemento al que Gattuso exige el máximo.

"Tengo una relación directa con Insigne. Estamos felices por cómo ha crecido, por cómo está creciendo en el vestuario, es el capitán, uno de los más importantes", dijo.

Con información de EFE