Nápoles triunfa de visita ante la Real Sociedad en duelo de Europa League

El Nápoles del mexicano Hirving “Chucky” Lozano sacó la victoria este jueves en la fecha 2 de la Europa League al vencer por la mínima al cuadro de la Real Sociedad en condición de visita.

Los donostiarras comenzaron debido a una lesión de Aritz, que orilló al joven Modibo Sagnan a entrar al campo, que asumía la primera titularidad con su equipo.

El central francés defendió con criterio, sin embargo el susto llegaría desde un poco más atrás, con un regalo de Merino a Insigne en un saque largo que el capitán del Nápoles, tras una jugada brillante, estuvo cerca de convertir en el primer gol antes de los diez minutos de juego.

El encuentro siguió accidentado e instantes después se aliviaba el equipo de Imanol Alguacil cuando Lorenzo Insigne tuvo que ser sustituido por lesión, con lo que perdían los italianos a su mejor activo en ataque a las primeras de cambio, los blanquiazules se animaron y a punto estuvo Merino de marcar de cabeza.

La Real optó por esperar en la segunda mitad a un Nápoles que estaba mucho más apremiada con su derrota ante el AZ Alkmaar y que en encontró el premio que buscaba con un golazo de Politano desde fuera del área, con la colaboración de Sagnan al desviar un poco la trayectoria.

El Nápoles defendió la ventaja como oro puro, pues sumar de a 3 puntos lo ponía en la pelea en el grupo F del certamen, luego del descalabro de la primera fecha.

Hirving Lozano vio acción pero no logró marcar

A los 22 minutos de arrancado el duelo, Hirving Lozano entró al terreno, por la lesión que tuvo temprano en el encuentro Lorenzo Insigne.

“Chucky” terminó el juego en el que no logró ser determinante al ataque de los celestes, más allá de su entrega en la cancha de los españoles.