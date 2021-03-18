Edson Álvarez y Ajax buscan cerrar su pase a los cuartos de la Europa League

Edson Álvarez y el Ajax regresan a la actividad de la UEFA Europa League para definir su pase a la llave de cuartos de final del torneo internacional y visitan Suiza para enfrentar al Young Boys de Berna.

El conjunto del Ajax tiene medio pase, luego de vencer 3-0 en la ida de los octavos de final, en suelo neerlandés, con goles de Davy Klaassen, Dusan Tadic y Brian Brobbey.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Hace apenas una semana ambos equipos se enfrentaron en la Arena de Ámsterdam y desde entonces solo han disputado un juego en sus respectivas ligas. Ajax por su parte venció sin problema al conjunto de PEC Zwolle por 2-0 con anotaciones de David Neres y Nicolás Tagliafico. En ese partido el mexicano Edson Álvarez entró de titular y jugó el partido completo.

Por su parte, el conjunto suizo de los Young Boys, la sigue pasando mal y es que apenas este fin de semana sumaron su quinto partido sin conocer la victoria. Al menos en su liga local son los líderes y sostienen un invicto de más de tres meses, el cual les ha servido para proclamarse como los futuros campeones en la liga profesional de Suiza, a pesar de sumar cuatro empates en sus últimos cotejos.

El buen ritmo de Edson Álvarez:

Para este encuentro se espera que Edson Álvarez ingrese al campo de juego como titular, luego de sus recientes actuaciones con el equipo, en donde ha estado en 10 juegos en el once inicial de forma consecutiva.

Erik ten Hag confía plenamente en el zaguero mexicano y cabe mencionar que le ha hecho un espacio dentro su equipo y de jugar como defensa central, Edson ha pasado a estar en el mediocampo, ya sea como un interior o un mediocentro, donde ha estado cerca de marcar gol.

Posible alineación:

Young Boys: Faivre; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lauper, Rieder, Ngamaleu; Siebatcheu, Elia.