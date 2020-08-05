El brasileño que no recordabas y sigue jugando en Europa

Por Emilio Espinosa

Es una realidad, la Europa League está de vuelta y en el duelo entre Copenhague frente al Estambul Başakşehir el brasileño Robinho tendrá actividad con el equipo turco.

Copenhagen 🆚 İstanbul Başakşehir

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First leg highlights 📺👇#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 4, 2020

El ex Real Madrid ahora tiene 36 años y juega para Başakşehir desde el 2018, con quienes ha marcado solamente cuatro goles en 43 encuentros.

Sin embargo, a pesar del déficit goleador del brasileño, el Estambul Başakşehir se coronó campeón de Turquía, un hecho importante, debido a que es el primer título que consigue el club en su historia.

Robinho y compañía acabaron con el dominio de Galatasaray, Beşiktaş y Fenerbahçe, convirtiéndose en el sexto equipo que gana la liga turca. Su objetivo para este miércoles es mantener la ventaja de 1-0 sobre el Copenhague en tierra danesa.