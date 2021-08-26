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Fútbol

Los equipos que estarán en la fase de grupos | Europa League

Estos son los equipos que buscarán la gloria del certamen de plata del balompié europeo, la Europa League en la temporada 2021-22.

Europa League
Europa League|

Escrito por: Azteca Deportes

Para una nueva edición de la Europa League, se necesitarán un total de 32 equipos de las distintas ligas del futbol europeo; sin embargo, al momento solo hay 22 escuadras que aseguraron su lugar en el segundo torneo más importante a nivel de clubes del viejo continente.

Los 10 integrantes restantes de la ronda de grupos se conocerán en la última ronda de playoffs; no obstante, por ahora ya los equipos que ya están dentro representarán a 14 países.

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Alemania: Eintracht de Frankfurt, Bayer Leverkusen
Bélgica: Genk**
Bulgaria: Ludogorets**
Croacia: Dínamo de Zagreb**
Dinamarca: Midtjylland**, Brøndby**
España: Real Sociedad, Real Betis
Francia: Lyon, Marsella, Mónaco**
Hungría: Ferencváros**
Inglaterra: Leicester City, West Ham United
Italia: Nápoles, Lazio
Portugal: Braga Holanda: PSV Eindhoven**
República Checa: Sparta de Praga**
Rusia: Lokomotiv de Moscú, Spartak de Moscú**

Europa League

12 clasificados de manera automática
*10 triunfadores del play-off de la UEFA Europa League
**10 equipos que acceden de los playoffs de la UEFA Champions League y la tercera ronda de clasificación (cuatro de la ruta de los campeones y seis de la ruta liga)

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¿Cómo están armados los bombos de la Europa League?

Para llevar a cabo el sorteo de la Europa League, se arman cuatro bombos donde son agrupan dependiendo del puntaje que tienen en el ranking de la UEFA.

76.000 Lyon (Francia)
74.000 Nápoles (Italia)
57.000 Bayer Leverkusen (Alemania)
44.500 Dínamo Zagreb (Croacia)
44.000 Lazio (Italia)
36.000 Mónaco (Francia)
35.000 Braga (Portugal)
33.000 Eintracht de Frankfurt (Alemania)
32.000 Leicester City (Inglaterra)
31.000 Lokomotiv de Moscú (Rusia)
30.000 Genk (Bélgica)
29.000 PSV Eindhoven (Holanda)
28.000 Marsella (Francia)
28.000 Ludogorest (Bulgaria)
20.113 West Ham (Inglaterra)
19.571 Real Sociedad (España)
19.571 Real Betis (España)
18.500 Spartak de Moscú (Rusia)
17.500 Sparta de Praga (República Checa)
13.500 Midtjylland (Dinamarca)
13.500 Ferencváros (Hungría)
7.000 Brøndby (Dinamarca)

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