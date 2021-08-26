Los equipos que estarán en la fase de grupos | Europa League

Para una nueva edición de la Europa League, se necesitarán un total de 32 equipos de las distintas ligas del futbol europeo; sin embargo, al momento solo hay 22 escuadras que aseguraron su lugar en el segundo torneo más importante a nivel de clubes del viejo continente.

Los 10 integrantes restantes de la ronda de grupos se conocerán en la última ronda de playoffs; no obstante, por ahora ya los equipos que ya están dentro representarán a 14 países.

Tal vez quieras leer: Grupos de la UEFA Champions League para la Temporada 2021/22

Alemania: Eintracht de Frankfurt, Bayer Leverkusen

Bélgica: Genk**

Bulgaria: Ludogorets**

Croacia: Dínamo de Zagreb**

Dinamarca: Midtjylland**, Brøndby**

España: Real Sociedad, Real Betis

Francia: Lyon, Marsella, Mónaco**

Hungría: Ferencváros**

Inglaterra: Leicester City, West Ham United

Italia: Nápoles, Lazio

Portugal: Braga Holanda: PSV Eindhoven**

República Checa: Sparta de Praga**

Rusia: Lokomotiv de Moscú, Spartak de Moscú**

12 clasificados de manera automática

*10 triunfadores del play-off de la UEFA Europa League

**10 equipos que acceden de los playoffs de la UEFA Champions League y la tercera ronda de clasificación (cuatro de la ruta de los campeones y seis de la ruta liga)

También podría interesarte: Los partidos más atractivos de la fase de grupos | Champions League

¿Cómo están armados los bombos de la Europa League?

Para llevar a cabo el sorteo de la Europa League, se arman cuatro bombos donde son agrupan dependiendo del puntaje que tienen en el ranking de la UEFA.

76.000 Lyon (Francia)

74.000 Nápoles (Italia)

57.000 Bayer Leverkusen (Alemania)

44.500 Dínamo Zagreb (Croacia)

44.000 Lazio (Italia)

36.000 Mónaco (Francia)

35.000 Braga (Portugal)

33.000 Eintracht de Frankfurt (Alemania)

32.000 Leicester City (Inglaterra)

31.000 Lokomotiv de Moscú (Rusia)

30.000 Genk (Bélgica)

29.000 PSV Eindhoven (Holanda)

28.000 Marsella (Francia)

28.000 Ludogorest (Bulgaria)

20.113 West Ham (Inglaterra)

19.571 Real Sociedad (España)

19.571 Real Betis (España)

18.500 Spartak de Moscú (Rusia)

17.500 Sparta de Praga (República Checa)

13.500 Midtjylland (Dinamarca)

13.500 Ferencváros (Hungría)

7.000 Brøndby (Dinamarca)

