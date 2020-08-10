PREVIA: Shakhtar vs. Basel

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Probablemente es el juego más parejo de la llave de cuartos de final de Europa League, sin embargo, Shakhtar llega con un mejor ritmo al torneo, luego de ganar 3-0 al Wolfsburgo en los octavos de final, mientras que Basel venció por 1-0 al Eintracht Frankfurt.

Sin embargo, el historial de juegos de ambos equipos se inclina favorablemente ante el club ucraniano, debido a que de los cinco encuentros que han disputado en la historia, todos han sido victoria para el Shakhtar. Cuatro de ellos se jugaron en territorio suizo, aunque para este encuentro la cancha será en terreno alemán en el Estadio VELTINS-Arena en la ciudad de Gelsenkirchen.

Final preparations for the @EuropaLeague quarterfinal #ShakhtarBasel in Germany!



👀 📸 Check out all pics of the training session at the Arena AufSchalke ⬇️https://t.co/FX3S2vT44R #UEL pic.twitter.com/ZBIdPkD9Fl — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 10, 2020

"Tenemos suficiente calidad para jugar en cualquier estadio contra cualquier equipo del mundo. Por supuesto a veces no ganamos, pero siempre intentamos darlo todo. Me alegro de que traigamos alegría a nuestros seguidores y al club. Siempre mantenemos nuestro estilo de juego", declaró Luís Castro, entrenador del Shakhtar.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará a Inter en la semifinal del lunes 17 de agosto en Düsseldorf. La final se jugará en Colonia cuatro días después.

Posible alineación Shakhtar Donetsk:

Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Matviyenko, Bolbat; Marcos Antônio, Stepanenko, Alan Patrick; Marlos, Júnior Moraes, Taison.

Posible alineación Basilea:

Nikolić; Widmer, Van Der Werff , Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker, Campo, Pululu; Cabral.

Emilio Espinosa, sígueme en @EmilioCE_

