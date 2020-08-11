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Fútbol

Fue triste la primera vez de Raúl Jiménez

El delantero mexicano falló su primer penal de forma oficial a nivel de clubes.

Raúl Jiménez falla penal

Escrito por: Azteca Deportes

El delantero mexicano Raúl Jiménez falló un cobro de tiro penal este martes en el duelo ante el Sevilla en juego de la Europa League, equivocación que ha inaugurado la estadística de cobros de penales fallados por el mexicano, pues a nivel de clubes en partidos oficiales, nunca había errado.

Raúl como de costumbre fue el encargado de patear desde el manchón, y con su estilo teniendo algunas pausas frente al arco, disparó al lado derecho de la meta de Bono, quien detuvo el cobro.

Diversas imágenes indican que el portero se habría adelantado, sin embargo, ahora ya se cumplió la primera y triste vez que Raúl falla en partido oficial con clubes.

El gol era vital, pues están ante el Sevilla en juego definitivo de Cuartos de Final de la Europa League, por lo que de momento el equipo sevillano respira gracias a Raúl Jiménez.

AQUÍ EL VIDEO DEL PENAL:

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