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¡Adiós, Buffon!
Gianluigi Buffon se despidió de la Juventus y te mostramos algunas imágenes de su paso por el Calcio italiano
Un joven arquero defendió los colores del Parma
Buffon defendiendo la camiseta de la Selección Italiana
Con el cabello teñido de rubio y tomando el control de la defensa del Parma
Muy amable y firmado autógrafos a los pequeños que se le acercaban
Claudio Villa/Getty Images | Con la Selección de Italia en el aeropuerto
Buffon saludando a Ronaldinho
Buffon plagado de estrellas con las que creció y se forjó como futbolista
La mirada atenta de un arquero de élite
Emilio Andreoli/Getty Images | El adiós de un grande de la Juventus, club con el que brilló y ganó muchos títulos
Sentado en el banco, un lugar en el que estuvo poco tiempo
Son barba y con el cabello largo
El momento cumbre, ganando la Copa del Mundo de Alemania 2006 y consolando a Zinedine Zidane
Un joven arquero defendió los colores del Parma
Buffon defendiendo la camiseta de la Selección Italiana
Con el cabello teñido de rubio y tomando el control de la defensa del Parma
Muy amable y firmado autógrafos a los pequeños que se le acercaban
Claudio Villa/Getty Images | Con la Selección de Italia en el aeropuerto
Buffon saludando a Ronaldinho
Buffon plagado de estrellas con las que creció y se forjó como futbolista
La mirada atenta de un arquero de élite
Emilio Andreoli/Getty Images | El adiós de un grande de la Juventus, club con el que brilló y ganó muchos títulos
Sentado en el banco, un lugar en el que estuvo poco tiempo
Son barba y con el cabello largo
El momento cumbre, ganando la Copa del Mundo de Alemania 2006 y consolando a Zinedine Zidane