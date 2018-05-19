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¡Adiós, Buffon!

Gianluigi Buffon se despidió de la Juventus y te mostramos algunas imágenes de su paso por el Calcio italiano

Por: Azteca Deportes

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Un joven arquero defendió los colores del Parma

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Buffon defendiendo la camiseta de la Selección Italiana

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Con el cabello teñido de rubio y tomando el control de la defensa del Parma

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Muy amable y firmado autógrafos a los pequeños que se le acercaban

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Claudio Villa/Getty Images | Con la Selección de Italia en el aeropuerto

KAL|0_cw6kysdk

Buffon saludando a Ronaldinho

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Buffon plagado de estrellas con las que creció y se forjó como futbolista

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La mirada atenta de un arquero de élite

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Emilio Andreoli/Getty Images | El adiós de un grande de la Juventus, club con el que brilló y ganó muchos títulos

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Sentado en el banco, un lugar en el que estuvo poco tiempo

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Son barba y con el cabello largo

KAL|0_8qvoiwb1

El momento cumbre, ganando la Copa del Mundo de Alemania 2006 y consolando a Zinedine Zidane

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Un joven arquero defendió los colores del Parma

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Buffon defendiendo la camiseta de la Selección Italiana

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Con el cabello teñido de rubio y tomando el control de la defensa del Parma

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Muy amable y firmado autógrafos a los pequeños que se le acercaban

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Claudio Villa/Getty Images | Con la Selección de Italia en el aeropuerto

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Buffon saludando a Ronaldinho

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Buffon plagado de estrellas con las que creció y se forjó como futbolista

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La mirada atenta de un arquero de élite

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Emilio Andreoli/Getty Images | El adiós de un grande de la Juventus, club con el que brilló y ganó muchos títulos

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Sentado en el banco, un lugar en el que estuvo poco tiempo

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Son barba y con el cabello largo

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El momento cumbre, ganando la Copa del Mundo de Alemania 2006 y consolando a Zinedine Zidane

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