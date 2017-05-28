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¡Arrivederci Capitano!
Emotiva la despedida de la leyenda Francesco Totti
Totti se despide de su afición entre lágrimas
Emotiva despedida de Totti en el Estadio Olímpico de Roma
Un jugador de ’10' en todos los sentidos
Así fue el último festejo de Totti en Roma
Totti, una leyenda del futbol mundial ha dicho adiós de las canchas
Totti es la Roma, una pancarta de despedida
Gracias por 25 años de fútbol con el club de tus amores
El ‘Rey’ de Roma fue, es y seguirá siendo Totti
24 años de Totti en la Roma llegó a su fin
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Emotiva despedida de Totti en el Estadio Olímpico de Roma
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