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¡Arrivederci Capitano!

Emotiva la despedida de la leyenda Francesco Totti

Por: Azteca Deportes

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Totti se despide de su afición entre lágrimas

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Emotiva despedida de Totti en el Estadio Olímpico de Roma

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Un jugador de ’10' en todos los sentidos

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Así fue el último festejo de Totti en Roma

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Totti, una leyenda del futbol mundial ha dicho adiós de las canchas

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Totti es la Roma, una pancarta de despedida

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Gracias por 25 años de fútbol con el club de tus amores

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El ‘Rey’ de Roma fue, es y seguirá siendo Totti

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24 años de Totti en la Roma llegó a su fin

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Totti se despide de su afición entre lágrimas

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Emotiva despedida de Totti en el Estadio Olímpico de Roma

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