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Galería | Barcelona vs Real Madrid

Las mejores imágenes del clásico español Barcelona vs Real Madrid

Por: Azteca Deportes

KAL|1_et2nrnyi

David Ramos/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_tj9h3762

Alex Caparros/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_wzggy2k2

Alex Caparros/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_kta8g7u2

Alex Caparros/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_6tlp59bz

David Ramos/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_z885qzpp

David Ramos/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_6ev4hsc9

Alex Caparros/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_zbmrnnci

David Ramos/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

/
KAL|1_et2nrnyi

David Ramos/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_tj9h3762

Alex Caparros/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_wzggy2k2

Alex Caparros/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_kta8g7u2

Alex Caparros/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_6tlp59bz

David Ramos/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_z885qzpp

David Ramos/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_6ev4hsc9

Alex Caparros/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_zbmrnnci

David Ramos/Getty Images | El clásico español Barcelona vs Real Madrid

KAL|1_et2nrnyi
KAL|1_tj9h3762
KAL|1_wzggy2k2
KAL|1_kta8g7u2
KAL|1_6tlp59bz
KAL|1_z885qzpp
KAL|1_6ev4hsc9
KAL|1_zbmrnnci