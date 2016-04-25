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Juventus campeón de la Serie A 2015-2016

Mira las mejores imágenes del quinto título consecutivo de Juventus en la Serie A de Italia

Por: Gibrán Kazen

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Juventus campeón de la Serie A 2015-2016

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Juventus campeón de la Serie A 2015-2016

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Juventus campeón de la Serie A 2015-2016

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Juventus campeón de la Serie A 2015-2016

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Juventus campeón de la Serie A 2015-2016

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Juventus campeón de la Serie A 2015-2016

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Juventus campeón de la Serie A 2015-2016

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