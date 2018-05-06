  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LA LIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Las postales del FC Barcelona vs Real Madrid

Culés y Merengues ofrecieron un gran Clásico Español. Checa las mejores imágenes del encuentro

Por: Azteca Deportes

KAL|0_3saov1j2

Alex Caparros/Getty Images | El FC Barcelona celebrando el primer gol del partido, obra de Luis Suárez

KAL|0_nfaw8odg

David Ramos/Getty Images | Cristiano Ronaldo y Karim Benzema celebran el gol del Real Madrid

KAL|0_2xz3z7sr

Alex Caparros/Getty Images | Aficionados del Fc Barcelona y Real Madrid pintaron el Camp Nou

KAL|0_vac9omkj

Alex Caparros/Getty Images | Andrés Iniesta, en el calentamiento previo al su último clásico español

KAL|0_m9nnm4nn

David Ramos/Getty Images | Imponente el mosaico con el que el Camp Nou recibió al FC Barcelona

KAL|0_f9dz7912

Alex Caparros/Getty Images | Jordi Alba alcanzando una pelota comprometida

KAL|0_4ihbj6ib

Alex Caparros/Getty Images | Los aficionados catalanes manifestando su ideas en las tribunas del Camp Nou

KAL|0_66b6jk0d

David Ramos/Getty Images | Toma aérea del calentamiento del Real Madrid

KAL|0_p1tkohm7

Alex Caparros/Getty Images | Duro cruce entre Marcelo y Paulinho, compañeros en la Selección de Brasil

/
KAL|0_3saov1j2

Alex Caparros/Getty Images | El FC Barcelona celebrando el primer gol del partido, obra de Luis Suárez

KAL|0_nfaw8odg

David Ramos/Getty Images | Cristiano Ronaldo y Karim Benzema celebran el gol del Real Madrid

KAL|0_2xz3z7sr

Alex Caparros/Getty Images | Aficionados del Fc Barcelona y Real Madrid pintaron el Camp Nou

KAL|0_vac9omkj

Alex Caparros/Getty Images | Andrés Iniesta, en el calentamiento previo al su último clásico español

KAL|0_m9nnm4nn

David Ramos/Getty Images | Imponente el mosaico con el que el Camp Nou recibió al FC Barcelona

KAL|0_f9dz7912

Alex Caparros/Getty Images | Jordi Alba alcanzando una pelota comprometida

KAL|0_4ihbj6ib

Alex Caparros/Getty Images | Los aficionados catalanes manifestando su ideas en las tribunas del Camp Nou

KAL|0_66b6jk0d

David Ramos/Getty Images | Toma aérea del calentamiento del Real Madrid

KAL|0_p1tkohm7

Alex Caparros/Getty Images | Duro cruce entre Marcelo y Paulinho, compañeros en la Selección de Brasil

KAL|0_3saov1j2
KAL|0_nfaw8odg
KAL|0_2xz3z7sr
KAL|0_vac9omkj
KAL|0_m9nnm4nn
KAL|0_f9dz7912
KAL|0_4ihbj6ib
KAL|0_66b6jk0d
KAL|0_p1tkohm7