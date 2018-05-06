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Las postales del FC Barcelona vs Real Madrid
Culés y Merengues ofrecieron un gran Clásico Español. Checa las mejores imágenes del encuentro
Alex Caparros/Getty Images | El FC Barcelona celebrando el primer gol del partido, obra de Luis Suárez
David Ramos/Getty Images | Cristiano Ronaldo y Karim Benzema celebran el gol del Real Madrid
Alex Caparros/Getty Images | Aficionados del Fc Barcelona y Real Madrid pintaron el Camp Nou
Alex Caparros/Getty Images | Andrés Iniesta, en el calentamiento previo al su último clásico español
David Ramos/Getty Images | Imponente el mosaico con el que el Camp Nou recibió al FC Barcelona
Alex Caparros/Getty Images | Jordi Alba alcanzando una pelota comprometida
Alex Caparros/Getty Images | Los aficionados catalanes manifestando su ideas en las tribunas del Camp Nou
David Ramos/Getty Images | Toma aérea del calentamiento del Real Madrid
Alex Caparros/Getty Images | Duro cruce entre Marcelo y Paulinho, compañeros en la Selección de Brasil
Alex Caparros/Getty Images | El FC Barcelona celebrando el primer gol del partido, obra de Luis Suárez
David Ramos/Getty Images | Cristiano Ronaldo y Karim Benzema celebran el gol del Real Madrid
Alex Caparros/Getty Images | Aficionados del Fc Barcelona y Real Madrid pintaron el Camp Nou
Alex Caparros/Getty Images | Andrés Iniesta, en el calentamiento previo al su último clásico español
David Ramos/Getty Images | Imponente el mosaico con el que el Camp Nou recibió al FC Barcelona
Alex Caparros/Getty Images | Jordi Alba alcanzando una pelota comprometida
Alex Caparros/Getty Images | Los aficionados catalanes manifestando su ideas en las tribunas del Camp Nou
David Ramos/Getty Images | Toma aérea del calentamiento del Real Madrid
Alex Caparros/Getty Images | Duro cruce entre Marcelo y Paulinho, compañeros en la Selección de Brasil