Javier Aguirre, muy cerca de llegar al Galaxy de ‘Chicharito’ Hernández

La derrota del L.A. Galaxy ante su acérrimo rival Los Angeles FC en el llamado 'Clásico del Tráfico' ha hecho eco tanto en la directiva de la 'Galaxia' como en sus aficionados, quienes pidieron la salida de su técnico, el argentino Guillermo Barros Schelotto y diversos nombres ya suenan para tomar las riendas del Club la próxima temporada, entre ellos el del timonel azteca Javier Aguirre.

La presente temporada para el Galaxy ha sido verdaderamente desastrosa, son el último lugar de la Conferencia Oeste con 18 puntos. Suman 10 derrotas, 5 victorias y 3 empates. Son el equipo que menos goles ha hecho su división con 22 anotaciones a favor por 36 en contra, situación que ha desencadenado que gran parte de la fanaticada exigiera a la directiva el despido del "Mellizo", culpandolo no sólo de los malos resultados, sino del fichaje del delantero azteca Javier 'Chicharito' Hernández.

Sin embargo, el timonel pampero sabe que el rendimiento del mexicano no ha sido bueno y aclara la situación.

Con respecto a Chicharito las lesiones son cosas que suceden en el fútbol, si hay algo que analizar será al final de la campaña y habrá que platicar con quien corresponda, ese será el momento, al final de la temporada, lo haría de manera privada. No estamos con esos pensamientos todavía

Galaxy tiene pocas aspiraciones a postemporada

El Galaxy está prácticamente fuera de los Playoffs, situación que ha puesto a dudar a la directiva sobre la continuidad del técnico argentino, lo cierto es que Barros Schelotto terminará la temporada pues tiene contrato vigente.

Damián Martínez