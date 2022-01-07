Lewandowski anota golazo en la reanudación de la Bundesliga | VIDEO

El delantero polaco Robert Lewandowski marcó un gol de gran manufactura este viernes en la reanudación de la Bundesliga en la fecha 18 del certamen, para abrir el marcador.

Lewandowski tiene sin duda un gran olfato goleador, se sabe ubicar y proyectarse al ataque, pero también sabe como crear jugadas de peligro que terminen en gol, como ocurrió en el duelo ante el Borussia Mönchengladbach.

El gol de Lewandowski con el Bayern

Fue al minuto 18 del encuentro, cuando Robert Lewandowski recibió el esférico y realizó una recepción dirigida a alta velocidad, disparando de inmediato con la pierna derecha para agitar las redes.

El gol lo celebró con todo el polaco, pues inicia con el pie derecho su año, luego de un par de temporadas en las que ha destacado mundialmente.

Lewandowski, lucha por el The Best

El gol llegó apenas horas después de que la FIFA diera a conocer a los jugadores elegidos para ganar el premio The Best, terna que comparte junto a Lionel Messi y Mohamed Salah.

Lewandowski ganó el The Best el año pasado y ahora en el papel, parece el favorito para volver a ganar este reconocimiento y acrecentar la vitrina de sus triunfos a lo largo de su trayectoria como profesional.

El ex jugador Sami Khedira, quien anunció a estos tres futbolista como finalistas, también subrayó que su favorito para llevárselo, es Lewandowski.