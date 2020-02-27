Ajax y Álvarez ante difícil reto de remontar al Getafe en Europa League

Ajax, donde milita el futbolista mexicano Edson Álvarez, tendrá el difícil reto de remontar al Getafe en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League.

Este jueves el conjunto ajacied, ante sus aficionados en la Johan Cruyff Arena, deberá recuperarse de un 2-0 sufrido en el compromiso de ida celebrado en el Coliseum Alfonso Pérez.

La preocupación en la eliminatoria para los neerlandeses radica en que deberán redondear un partido casi perfecto, luego de las carencias mostradas en el primero choque.

En territorio español, sumado a la derrota, Ajax fue incapaz de tirar una sola vez al arco defendido por David Soria, situación que encendió las alarmas en el plantel dirigido por Erik ten Haag.

“Tenemos que ser más firmes el jueves y ser pacientes. Tenemos las cualidades y habilidades técnicas para lastimar a Getafe", manifestó el timonel del Ajax en conferencia de prensa. Ten Haag espera el apoyo de la afición para dar vuelta a la serie de la UEFA Europa League, “con el apoyo del público y nuestras cualidades, eso debería conducir a algo hermoso. Es una interacción agradable”.

El zaguero mexicano Edson Álvarez está en óptimas condiciones y disponible para dicho compromiso frente a los azulones a la espera de repetir en el once inicial como sucedió en el primero duelo, aunque salió de cambio a los 67 minutos.