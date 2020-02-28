Wolves y Raúl Jiménez conocen a su rival en Europa League

Tras eliminar al Espanyol en los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, Wolverhampton y el mexicano Raúl Jiménez enfrentarán al Olympiacos de Grecia en la ronda de octavos.

En el sorteo efectuado este viernes, quedaron definidos los cruces entre los 16 equipos restantes para la siguiente fase a disputarse del 12 de marzo (ida) al 19 de marzo (vuelta).

Para el encuentro de ida, los lobos y Jiménez tendrán que ir a tierras griegas a tratar de conseguir una renta cómoda que les permita regresar al Molineux Stadium para tratar de finiquitar la serie,

Aunque enfrente estará un conjunto que, a pesar de caer en la ida en casa, supo reponerse del golpe y logró eliminar al Arsenal, actual subcampeón del torneo, en su visita a Londres.

Después de esta fase, Jiménez es el único representante mexicano en el certamen, puesto que Edson Álvarez y el Ajax cayeron ante Getafe; así como “Tecatito” Corona y el Porto, fueron derrotados por Bayer Leverkusen.

Inter-Getafe, el duelo más atractivo

Posiblemente, el duelo más atractivo de esta ronda sea el del sorpresivo Getafe, de España, enfrentando al Inter de Milán, de Antonio Conte; dos equipos que marchan en los primeros puestos de sus respectivas ligas

Los dirigidos por José Bordalás vienen de echar al Ajax, de Ámsterdam, en los dieciseisavos de final, por lo que procurarán seguir dando sorpresas ante un conjunto nerazzurri que superó sin mayor problema al Ludogorets, de Bulgaria.

El máximo ganador del torneo, el Sevilla tendrá que medirse a la Roma para disputar el pase a los cuartos de final; mientras que Steven Gerrard y sus Rangers tratarán de colarse a la siguiente fase, aunque para ellos deberán de dar cuenta del Bayer Leverkusen.

Enfrentamientos octavos de final UEFA Europa League

LASK-Manchester United

Olympiacos-Wolverhampton Wanderers

Istanbul BB-Kobenhavn

Inter de Milán-Getafe

Eintracht Frankfurt/RB Salzburg-Fc Basel

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Sevilla-Roma

Rangers-Bayer Leverkusen

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