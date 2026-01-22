Allan Saint-Maximin ya no es la joya de antes y esta cifra lo demuestra de forma brutal

América no comenzó el Clausura 2026 con el pie derecho y el funcionamiento del equipo está lejos de ser apabullante como lo demostró durante la obtención del tricampeonato. Este bajón de rendimiento repercutió en todos los jugadores de la plantilla, sobre todo en el ataque. Allan Saint-Maximin es uno de los ejemplos más claros, pues llegó como figura consolidada en Europa y su adaptación a la Liga BBVA MX aún está en proceso.

Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, otorga un dato crucial para conocer el presente del extremo francés: su valor de mercado decreció un 75% desde el año 2022 hasta hoy. Saint-Maximin estaba tasado en 40 millones de euros cuando aún jugaba para el Newcastle, pero cuatro años más tarde, su precio cayó hasta los 10 millones de euros con apenas 28 años de edad.

El precio de Saint-Maximin ha decrecido un 75%|Crédito: @ClubAmerica / X

Saint-Maximin aún no encuentra su mejor nivel en América

Desde su llegada a la Liga BBVA MX en agosto del año pasado, el francés con pasado en Mónaco ha jugado un total de 15 partidos con la camiseta del América. Sin embargo, aún no ha podido hacer valer los 12 millones de dólares que el club azulcrema invirtió en él: 3 goles y 2 asistencias en 738 minutos jugados. En el presente Clausura 2026, Saint-Maximin lleva 2 encuentros jugados y, de momento, no ha logrado convertir ni asistir.

Una búsqueda constante para recuperar ritmo

En el año 2023, el extremo surgido de la cantera de Saint-Étienne tomó la polémica decisión de dejar Newcastle en su mejor nivel para llegar a la Saudi Pro League (Arabia Saudita). Allí fichó por el Al-Ahli, movimiento que demostró haber estancado su carrera. Si bien jugó una temporada en el equipo árabe, en 2024 fue cedido al Fenerbahçe en busca de recuperar su mejor versión.

Sin embargo, apenas pudo convertir 4 goles en 31 partidos jugados con el equipo turco. Su bajo desempeño derivó en que Al-Ahli, dueño de su ficha, no lo tuviera en cuenta para la próxima temporada, por lo que aceptó vender al francés al futbol mexicano. Así fue como se concretó su llegada al América, donde el jugador busca recuperar la forma que lo llevó a triunfar en la Premier League y demás ligas europeas.