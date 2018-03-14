Bayern Munich termina con el trámite

Estambul, Turquía. Bayern Munich cumplió con su visita a Besiktas, correspondiente al partido de "vuelta" de los octavos de final de la Champions League, donde consiguió un nuevo triunfo sobre el equipo turco para reafirmar su lugar en la siguiente ronda del torneo europeo.

Los dirigidos por Jupp Heynckes derrotaron 5\-0 a los turcos en el partido de "ida" y repitieron la victoria en el Vodafone Park, con un 3\-1 a favor, gracias a las anotaciones de Thiago Alcántara, Sandro Wagner y al autogol de Gokhan Gonul.

Mientras que por el equipo de Senal Gunes, descontó Vágner Love, por lo que el marcador global registró un contundente 8\-1 en favor de los alemanes.

ISTANBUL, TURKEY - MARCH 14: Robert Lewandowski of Bayern Muenchen and Necip Uysal of Besiktas battle for the ball during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match Besiktas and Bayern Muenchen at Vodafone Park on March 14, 2018 in Istanbul, Turkey. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)|Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

El primer gol del partido llegó al minuto 18 cuando Thiago Alcántara consiguió contactar un centro cruzado desde la banda derecha de Thomas Müller para mandar el balón al fondo del arco y colocar el marcador en favor del cuadro "teutón".

El primer tiempo culminó con Bayern Munich al frente, cómodo con la ventaja y en dominio de las acciones, mientras que el equipo local solo buscaba la opción para hacerse presente en el marcador.

Al inicio del segundo lapso, el defensor Gokhan Gonul anotó en propia puerta tras un potente centro de Rafinha que terminó por impactar en su pierna e incrustándose al fondo de la portería de Zenig, quien no pudo reaccionar y vio el balón ingresar a su arco por segunda ocasión en la noche.

ISTANBUL, TURKEY - MARCH 14: Rafinha, David Alaba and Arturo Vidal of Bayern Muenchen celebrate as Gokhan Gonul of Besiktas scores their second goal with an own goal during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match Besiktas and Bayern Muenchen at Vodafone Park on March 14, 2018 in Istanbul, Turkey. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)|Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Las "águilas negras" pudieron colocar una rayita en el marcador, luego de que un error en la salida de Bayern Munich terminara en los pies de Vágner Love, quien consiguió definir al minuto 59 ante el achique de Ulreich para colocar el 2\-1 y darle una alegría a la afición turca.

Sin embargo, Sandro Wagner se encargó de poner fin a los cánticos alegres de los presentes en el estadio, cuando remató con el pecho un centro desviado de David Alaba y colocó el 3\-1 al minuto 84, con lo que el equipo alemán sentenció de manera definitiva la eliminatoria.

Ahora, Bayern Munich deberá esperar el sorteo de este viernes para saber quién será su rival en los cuartos de final de la edición 2018 de la Liga de Champions League.

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