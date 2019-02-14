¡Debut soñado de Diego Lainez en Europa League!

Rennes, Francia.- ¡Orgullo Azteca! La llegada de Diego Lainez al Real Betis ha sido toda una inminencia, y este día, cumplió con creces a la confianza de Quite Setién al anotar el último gol en el empate de 3-3 ante el Rennes en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

En duelo disputado en el Route de Lorient, el conjunto español que salió conAndrés Guardado de titular, sufrió de principio a fin, pues en nueve minutos ya se encontraba 2-0 abajo en el marcador debido a las anotaciones de Adrien Hunou al 2’ y de Javi García en propia puerta al 9’.

Sin embargo, Diego Lainez ingresó al 27’ por la lesión de Héctor Firpo y partir de ese momento cambió la cara del conjunto bético, que encontró el descuento al 32’ gracias a un remate de Giovani Lo Celso.

Al final del primer tiempo, Hatem Ben Arfa amplió la ventaja al cobrar un penal que cometió Guardado; fue hasta el 62’ cuando Sidnei da Silva anotó el segundo de los visitantes al rematar dentro del área.

En los minutos finales, los de Sevilla apretaron con todo y al minuto 90, apareció el jugador Azteca de 18 años, quien remató de volea para mandar el balón a segundo poste y así decretar el 3-3 definitivo en el electrónico.

El juego de vuelta será en el Benito Villamarín el próximo jueves 21 de febrero en punto de las 14:00 horas del centro de México.