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Fútbol

¡El Teatro se quedó sin sueños!

El Sevilla derrotó al Manchester United y se clasificó a los cuartos de final

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Escrito por: Azteca Deportes

Manchester, Inglaterra.\- ¡Vivieron el infierno en casa! El Manchester United fue incapaz de hacer funcionar su maquinaria y cayó 1\-2 ante el Sevilla para quedar eliminado en los octavos de final de la Champions League.

En duelo disputado ante un pletórico Old Trafford, el conjunto español realizó un partido inteligente, apostando por latigazos, estrategia que al final le salió a la perfección al entrenador Vincenzo Montella.

Ante un planteamiento poco ofensivo por parte de José Mourinho y con elementos como Anthony Martial y Juan Mata en el banquillo, Ben Yedder abrió el marcador al 74’ tras aprovechar un balón dentro del área que mandó a guardar con disparo pegado al poste.

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El mismo Ben Yedder consiguió su doblete al 78’ con cabezazo que David de Gea no pudo rechazar para así liquidar la eliminatoria y silenciar al Teatro de los Sueños que estaba viviendo una auténtica pesadilla.

Hasta entonces reaccionó el técnico portugués para hacer modificaciones y al minuto 84 Romelu Lukaku le dio esperanza a los ‘Red Devils’ con remate de ‘tijera’ en el área chica. Sin embargo, la reacción no fue suficiente y los ‘Blanquirrojos’ se dedicaron a hacer tiempo para nulificar a su rival.

La fase de cuartos de final se llevará a cabo en abril, jugándose la ida 3 y 4 y la vuelta el 10 y 11.

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