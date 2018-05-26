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Fútbol

Gran gesto de ‘CR7’ tras propinar balonazo

Cristiano Ronaldo le regaló su chamarra de entrenamiento a camarógrafo

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Escrito por: Azteca Deportes

Kiev, Ucrania.\- ¡Notable! Durante la práctica del día en Kiev previo a la gran final de la Champions League, sucedió un pequeño accidente entre Cristiano Ronaldo y un camarógrafo.

El ‘7’ del Real Madrid repartía talento con sus compañeros cuando decidió sacar tremendo cañonazo que se fue a estrellar en el rostro de un camarógrafo.

Al finalizar el entrenamiento, la estrella del conjunto merengue decidió obsequiarle su chamarra al afectado. Todo quedó documentado en un video que compartió la cuenta oficial de la Champions League.

Foto: @ChampionsLeague

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