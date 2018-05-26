Gran gesto de ‘CR7’ tras propinar balonazo
Cristiano Ronaldo le regaló su chamarra de entrenamiento a camarógrafo
Kiev, Ucrania.\- ¡Notable! Durante la práctica del día en Kiev previo a la gran final de la Champions League, sucedió un pequeño accidente entre Cristiano Ronaldo y un camarógrafo.
El ‘7’ del Real Madrid repartía talento con sus compañeros cuando decidió sacar tremendo cañonazo que se fue a estrellar en el rostro de un camarógrafo.
Al finalizar el entrenamiento, la estrella del conjunto merengue decidió obsequiarle su chamarra al afectado. Todo quedó documentado en un video que compartió la cuenta oficial de la Champions League.
Foto: @ChampionsLeague
Hit by a @cristiano shot... But the four-time #UCLfinal winner makes up for it!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 25, 2018
Ronaldo = 👏👏👏@realmadrid pic.twitter.com/Km3ggwzT67
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