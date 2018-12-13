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Fútbol

Guillermo Ochoa y Standard se despiden de Europa League

Con el arquero mexicano Guillermo Ochoa como titular, Standard Lieja se empata con el club turco Akhisar

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Foto de accion del partido Mexico vs Uruguay correspondiente a la fecha FIFA realizado en el estadio NRG en Houston, Estados Unidos. Action photo of the Mexico vs Uruguay match corresponding to the FIFA date held at the NRG stadium in Houston, United States. EN LA FOTO: |Osvaldo Aguilar/MEXSPORT

Escrito por: Azteca Deportes

Akhisar, Turquía. Con el arquero mexicano Guillermo Ochoa como titular, Standard Lieja se despidió este jueves de la Europa League de la UEFA, tras empatar 0-0 con el club turco Akhisar, en partido correspondiente a la última Jornada de grupos.

Con este resultado y aunado al triunfo del Sevilla, Standard Lieja se queda en la tercera posición del Grupo J, con un total de 10 puntos; mientras el cuadro local terminó en cuarto lugar del mismo sector, tras sumar solo una unidad en seis jornadas disputadas.

En el Akhisar Arena el guardameta azteca tuvo una discreta participación, ya que durante los 90 minutos del encuentro que jugó no fue exigido.

Standard Lieja volverá a la acción cuando enfrente este domingo 16 de diciembre al Zulte Waregem, en duelo de la fecha 19 de la Liga de Bélgica.
[VIDEO](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/los-protagonistas/2018-12-13-08-32/jesus-corona-y-agustin-maschesin--frente-a-frente/)

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