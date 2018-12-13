Guillermo Ochoa y Standard se despiden de Europa League

Akhisar, Turquía. Con el arquero mexicano Guillermo Ochoa como titular, Standard Lieja se despidió este jueves de la Europa League de la UEFA, tras empatar 0-0 con el club turco Akhisar, en partido correspondiente a la última Jornada de grupos.

Con este resultado y aunado al triunfo del Sevilla, Standard Lieja se queda en la tercera posición del Grupo J, con un total de 10 puntos; mientras el cuadro local terminó en cuarto lugar del mismo sector, tras sumar solo una unidad en seis jornadas disputadas.

En el Akhisar Arena el guardameta azteca tuvo una discreta participación, ya que durante los 90 minutos del encuentro que jugó no fue exigido.

Standard Lieja volverá a la acción cuando enfrente este domingo 16 de diciembre al Zulte Waregem, en duelo de la fecha 19 de la Liga de Bélgica.

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