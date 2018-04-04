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Fútbol

Injusto resultado ante Barcelona: Di Francesco

Técnico de la Roma declara que Barcelona ya es un equipo bueno como para ayudarle con decisiones arbitrales

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BARCELONA, SPAIN - APRIL 04: Eusebio Di Francesco, coach of AS Roma reacts during the UEFA Champions League Quarter Final Leg One match between FC Barcelona and AS Roma at Camp Nou on April 4, 2018 in Barcelona, Spain. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)|Stuart Franklin/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Barcelona, España. El director técnico de la Roma, Eusebio Di Francesco, precisó después del 4\-1 contra el Barcelona en el Camp Nou, que el resultado es exagerado, que merecían algo más y culpó al árbitro de ayudar al cuadro blaugrana.

"Será muy difícil, pero seguramente lo hubiera sido menos si el árbitro no les hubiera beneficiado. Ha habido decisiones que les ha ido bien. Este resultado es muy bueno para el Barça, pero queremos seguir soñando”, declaró en rueda de prensa.

Comentó que su equipo cometió errores y que los autogoles son algo que podía pasar, pero que el Barcelona ya es un equipo bueno como para ayudarle con decisiones arbitrales.

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BARCELONA, SPAIN - APRIL 04: Eusebio Di Francesco, coach of AS Roma reacts during the UEFA Champions League Quarter Final Leg One match between FC Barcelona and AS Roma at Camp Nou on April 4, 2018 in Barcelona, Spain. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)|Stuart Franklin/Getty Images

"Manolas ha tenido mala suerte en el segundo autogol, evidentemente hay deméritos nuestros, pero el Barça ya es demasiado bueno como para que le ayuden los árbitros.

"El penalti de Semedo a Dzeko es muy claro. Y luego pudo haber otro sobre Pellegrini”, subrayó.

Finalmente, el técnico comentó que hay muchas cosas que reflexionar y pensar en el partido de vuelta en el Olímpico de Roma.

"Tenemos que reflexionar, sí. Pero es cierto que la Roma hacía tiempo que no llegaba tan lejos, debemos pensar en el partido de vuelta, aunque sea complicado”, externó.
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