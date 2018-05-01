Intentaremos realizar otro milagro: Di Francesco

Roma, Italia. El entrenador de la AS Roma, Eusebio Di Francesco, afirmó que su equipo deberá buscar un "milagro" cuando dispute el miércoles el partido de vuelta de semifinales de la Champions League contra el Liverpool, con quien perdió 5\-2 en la ida.

En la eliminatoria previa, el equipo italiano logró revertir un resultado en contra de 4\-1 ante el Barcelona, ganando por 3\-0 en el Estadio Olímpico de Roma.

"Debemos creer y con esta mentalidad, y con estos aficionados y esta pasión en torno al equipo, intentar realizar otro milagro", comentó Di Francesco a periodistas el martes.

"El Liverpool es muy peligroso y te puede hacer daño en cuanto les das una pulgada. Quiero dejar claro una cosa: en una semifinal de la Liga de Campeones frente a 70.000 personas, ¿esperan que un equipo simplemente se rinda?", preguntó.

Soccer Football - Champions League - AS Roma Press Conference - Stadio Olimpico, Rome, Italy - May 1, 2018 Roma coach Eusebio Di Francesco and Radja Nainggolan during the press conference Action Images via Reuters/John Sibley|JOHN SIBLEY/REUTERS

"No, tenemos que ser un equipo batallador que da todo lo que puede. Luego el partido podrá terminar 4\-1 para cualquier lado, pero lo que quiero ver es ese entusiasmo y un deseo de ir más allá de los límites", agregó.

La Roma no ha encajado ningún gol en casa en esta campaña de la Champions League. "En casa en Europa esta temporada solo hemos tenido problemas realmente con el Atlético de Madrid", dijo Di Francesco. "Desde entonces, hemos logrado contener a nuestros oponentes y espero que mañana pase lo mismo. La pasión de nuestros aficionados debería darnos un empuje extra".

Mohamed Salah, delantero del Liverpool y exjugador de la Roma, marcó un doblete en la ida y ayudó en dos goles más. "Mohamed Salah tiene una calidad sobresaliente \(...\) pero no podemos poner a tres hombres sobre él", señaló Di Francisco, que pidió un desempeño similar de su delantero Edin Dzeko.

"Los jugadores deben asumir su responsabilidad. Dzeko incluso más, ya que es uno de los jugadores clave en este equipo. Espero que sea el hombre que \-incluso más que Salah en la ida\- marque la diferencia en este partido", declaró.

Reuters

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