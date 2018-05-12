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Fútbol

Inter renuncia a la Champions League

Sassuolo sorprende al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza

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MILAN, ITALY - MAY 12: Mauro Icardi of FC Internazionale reacts during the Serie A match between FC Internazionale and US Sassuolo at Stadio Giuseppe Meazza on May 12, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images )|Valerio Pennicino/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Milán, Italia. El equipo Inter de Milán casi se despide de la Champions League de la próxima temporada, al caer en el estadio Giuseppe Meazza por 2\-1 frente a un aguerrido equipo del Sassuolo, que se mantendrá en la Serie A del futbol italiano el certamen venidero.

Los anotadores del encuentro fueron Matteo Politano a los 25 minutos y Domenico Berardi al 72 por el Sassuolo, mientras que por el Inter descontó el hispano\-brasileño Rafinha Alcántara al 80 de acción.

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MILAN, ITALY - MAY 12: Mauro Icardi of FC Internazionale reacts during the Serie A match between FC Internazionale and US Sassuolo at Stadio Giuseppe Meazza on May 12, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images )|Valerio Pennicino/Getty Images

Con este resultado, Internazionale se quedó en el quinto puesto con 69 unidades, para asegurar su presencia en la Europa League de la siguiente campaña, mientras que Sassuolo subió hasta la posición 11 con 43 puntos.

Aunque lo intentó todo el partido, el conjunto local no fue capaz de descifrar el juego que propuso la visita, por lo que dejó servida en "bandeja de plata" la clasificación a la Champions League para la SS Lazio.

El árbitro del encuentro fue el italiano Rosario Abisso, quien amonestó a Marcelo Brozovic, del Inter, y a Domenico Berardi y Mauricio Lemos, ambos del Sassuolo.
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