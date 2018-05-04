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Fútbol

Liverpool, campeón de la Champions League: UEFA

El portal oficial de la UEFA publica por error que Liverpool gana la Champions League esta temporada

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Escrito por: Azteca Deportes

México. El portal oficial de la UEFA publicó una imagen por error donde da como campeón de la Champions League al Liverpool que poco después bajo de la red.

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La escuadra de Jürgen Kloop ha sido protagonista de otro error sobre la Champions League, ya que antes de que se realizara el sorteo de las semifinales, el equipo de la Roma ya anunciaba en su web oficial la venta de entradas para el encuentro de ida ante el Liverpool en Anfield.

Información que provocó sospechas de arreglos en el sorteo.
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