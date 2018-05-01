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Fútbol

Madrid a la final | Las reacciones

En partidazo en el Bernabéu, Madrid buscará la ‘13’ en Kiev; checa las reacciones de ambas escuadras

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Escrito por: Azteca Deportes

Madrid, España.\- El Real Madrid fue fiel a su historia; merecida o no, penal o no, el equipo de Zinedine Zidane se enfila a su tercera final de Champions League donde buscarán la ‘13’.

Aquí algunas de las reacciones de los jugadores de ambas escuadras.

David Alaba: "Estamos muy, muy decepcionados por la eliminación. Lo hemos dado todo, hemos merecido pasar a la final".

Lucas Vázquez: "Ellos no tenían nada que perder, pero nosotros sabemos sufrir".

Keylor Navas: Estoy muy feliz. Fue un partido muy difícil. Sufrimos mucho y estamos en la final haciendo historia".

Sergio Ramos: El Real Madrid es merecedor de estar en Kiev. El ADN blanco te empuja a luchar hasta el final. Ahora a disfrutarlo y a intentar ganar la final ante un rival complicado. Ahora que siga hablando la gente, nosotros hablamos en el campo que es donde nos gusta".

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