¿Qué vendrá esta semana para los mexicanos en Europa League?

Este jueves 3 de Octubre se disputa la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League con presencia de jugadores mexicanos en varios encuentros.

En el primer turno Erick Gutiérrez y el PSV estarán de visita en Noruega para medirse al Rosenborg en duelo correspondiente al grupo D del torneo, el equipo holandés en la primera jornada venció por 3-2 al Sporting de Lisboa y saben que un resultado positivo en territorio noruego sería un paso importante rumbo a los 16vos de final.

En Sevilla Javier Hernández recibe la visita del APOEL de Chipre en el Ramón Sánchez Pizjuan, “El Chicharito” sigue en busca de afianzarse en el 11 inicial de Julen Lopetegui y espera aprovechar los minutos que tenga frente al equipo chipriota tal y como lo hizo la jornada anterior cuando marcó un golazo de tiro libre en la victoria por 3-0 en la cancha de Qarabag.

Por su parte Raul Jiménez y el Wolverhampton estarán de visita en el siempre complicado campo del Besiktas, Los Lobos iniciaron con derrota en la jornada anterior de la Europa League y no se pueden dar el lujo de regresar sin puntos de territorio turco, para este encuentro Jiménez se encuentra disponible y buscará reencontrarse con el gol por primera vez desde el pasado 1 de septiembre cuando perforó las redes del Everton en duelo correspondiente a la Premier League de Inglaterra.

El último partido que podría tener actividad de mexicanos es la visita del Porto de Jesús Corona al Feyenoord de Rotterdam, “El Tecatito” aun se mantiene en duda para medirse al cuadro holandés debido a problemas musculares y será hasta último momento cuando se decida si el delantero formado en la cantera de los Rayados de Monterrey participa o no de la partida. Cabe destacar que el Porto inició la fase de grupos con una victoria ante el Young Boys de Suiza y un nuevo triunfo los mantendría como líderes del grupo G del certamen.

César Caballero, Azteca Deportes