Raúl Jiménez aullará en la Europa League

México. El atacante mexicano Raúl Jiménez jugará la próxima temporada el torneo de Europa League después de la coronación del Manchester City en la FA Cup al derrotar 6-0 a Watford.

Esta victoria “Cítizen” benefició al Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez, ya que los "Sky Blues" resultaron campeones de la Premier League y FA Cup dejando un boleto libre para el séptimo puesto de la tabla, en el que quedaron los dirigidos por Nuno Espirito Santo.

Raúl Jiménez ha participado con el Atlético de Madrid y Benfica en 22 encuentros de Champions League en donde anotó 4 goles y realizó 3 asistencias.

Con Wolves en está temporada de debut el mexicano anotó 17 goles (13 en la Premier League y 4 en otros torneos)