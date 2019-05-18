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Fútbol

Raúl Jiménez aullará en la Europa League

Con el triunfo del Manchester City en la FA Cup, Wolves se cuela para jugar en la Europa League

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SOUTHAMPTON, ENGLAND - APRIL 13: Raul Jimenez of Wolverhampton Wanderers during the Premier League match between Southampton FC and Wolverhampton Wanderers at St Mary’s Stadium on April 13, 2019 in Southampton, United Kingdom. (Photo by Matthew Ashton - AMA/Getty Images)|Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

México. El atacante mexicano Raúl Jiménez jugará la próxima temporada el torneo de Europa League después de la coronación del Manchester City en la FA Cup al derrotar 6-0 a Watford.

Esta victoria “Cítizen” benefició al Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez, ya que los "Sky Blues" resultaron campeones de la Premier League y FA Cup dejando un boleto libre para el séptimo puesto de la tabla, en el que quedaron los dirigidos por Nuno Espirito Santo.

Raúl Jiménez ha participado con el Atlético de Madrid y Benfica en 22 encuentros de Champions League en donde anotó 4 goles y realizó 3 asistencias.

Con Wolves en está temporada de debut el mexicano anotó 17 goles (13 en la Premier League y 4 en otros torneos)

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