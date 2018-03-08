Resultados octavos de final de Europa League
Atlético de Madrid cumplió con los pronósticos; sorprendieron al Milán y al Dortmund
Ciudad de México.\- ¡Jornada electrizante! Los octavos de final de laEuropa League comenzaron este jueves y hubo resultados llamativos como las derrotas de ‘Il Diavolo’ y del Borussia Dortmund.
El conjunto italiano cayó en casa ante el Arsenal por marcador de 0\-2 con anotaciones de Mkhitaryan y Ramsey; los alemanes cayeron 1\-2 en el Signal Iduna Park ante el Salzburgo.
En otro frente el Atlético de Madrid cumplió los pronósticos y goleó 3\-0 al Lokomotiv Moscú y el Sporting Lisboa derrotó 2\-0 al Plzen.
Resultados completos:
Milán 0\-2 Arsenal
Atlético de Madrid 3\-0 Lokomotiv Moscú
CSKA Moscú 0\-1 Lyon
Dortmund 1\-2 Salzburgo
Lazio 2\-2 Dinamo Kiev
Marsella 3\-1 Athletic de Bilbao
Leipzig 2\-1 Zenit
Sporting 2\-0 Plzen
Te puede interesar: ¡Payet y Marsella domaron al Athletic!