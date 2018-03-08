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Fútbol

Resultados octavos de final de Europa League

Atlético de Madrid cumplió con los pronósticos; sorprendieron al Milán y al Dortmund

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.\- ¡Jornada electrizante! Los octavos de final de laEuropa League comenzaron este jueves y hubo resultados llamativos como las derrotas de ‘Il Diavolo’ y del Borussia Dortmund.

El conjunto italiano cayó en casa ante el Arsenal por marcador de 0\-2 con anotaciones de Mkhitaryan y Ramsey; los alemanes cayeron 1\-2 en el Signal Iduna Park ante el Salzburgo.

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En otro frente el Atlético de Madrid cumplió los pronósticos y goleó 3\-0 al Lokomotiv Moscú y el Sporting Lisboa derrotó 2\-0 al Plzen.

Resultados completos:

Milán 0\-2 Arsenal

Atlético de Madrid 3\-0 Lokomotiv Moscú

CSKA Moscú 0\-1 Lyon

Dortmund 1\-2 Salzburgo

Lazio 2\-2 Dinamo Kiev

Marsella 3\-1 Athletic de Bilbao

Leipzig 2\-1 Zenit

Sporting 2\-0 Plzen

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