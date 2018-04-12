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Fútbol

Sergio Ramos: dos de suspensión o una multa

El defensa del Real Madrid Sergio Ramos podría perderse los partidos de semifinales de la Champions League

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MADRID, SPAIN - APRIL 10: Sergio Ramos (R) of Real Madrid CF excersises with his teammate Daniel Carvajal (L) during a training session ahead of their UEFA Champions LEague quarter final second leg match against Juventus at Valdebebas training ground on April 10, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)|Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

España. El defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, que se encontraba suspendido para el partido de vuelta contra Juventus en la Champions League, podría perderse el par de juegos de semifinales.

Ramos cometió la falta de estar en la entrada del túnel hacia los vestidores donde la UEFA prohíbe que se encuentren jugadores y técnicos suspendidos.

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MADRID, SPAIN - APRIL 10: Sergio Ramos (R) of Real Madrid CF excersises with his teammate Daniel Carvajal (L) during a training session ahead of their UEFA Champions LEague quarter final second leg match against Juventus at Valdebebas training ground on April 10, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)|Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Por este hecho el Comité de Ética y Control de Disciplina podría castigar al jugador merengue con un partido, además se podría aumentar con otro ya que Ramos tuvo un altercado al final del partido con el técnico de la Juventus Massimiliano Allegri.

Estos sucesos fueron observados por el cuarto árbitro Lee Betts que tomó nota.

También cabe la posibilidad de que la UEFA deje todo con un amonestación o una multa y el jugador pueda jugar las semifinales.
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