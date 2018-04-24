¡Serios problemas para el Liverpool!

Liverpool, Inglaterra.\- ¡Alerta! Cuando todo parecía ser miel sobre hojuelas para el Liverpool, al final del partido se le complicó debido a dos goles de la Roma, y por si fuera poco, una de sus piezas ofensivas salió de cambio.

Corría el minuto 18 cuando Oxlade\-Chamberlain abandonó el campo debido a un choque con el serbio Aleksandar Kolarov, situación que de inmediato prendió las alarmas en los ‘Reds’.

Tras finalizar el encuentro, Jürgen Klopp habló sobre su jugador: “El servicio médico al completo está preocupado antes de las pruebas, así que ustedes pueden imaginar”.

Ante la pregunta de que si la temporada para el jugador inglés de 24 años estaba terminada respondió con un alarmante “diría que sí. Si no me ven sonreír es por eso”.

Por si fuera poco, también peligra su participación en Rusia 2018.

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