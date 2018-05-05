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Fútbol

Sin Govea, ¡el Mouscron fuera de Europa League!

El jugador mexicano no fue convocado por problemas con su actitud

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Escrito por: Azteca Deportes

Beveren, Bélgica.- ¡Adiós! El Royal Excel Mouscron se quedó fuera de la Europa League al caer derrotado 2-3 ante el Waasland-Beveren en los Playoffs de la Jupiler Pro League.

El mediocampista no quedado relegado por mala actitud, como señaló el entrenador belga Frank Defays, por lo que no ha aparecido en la lista de convocados de los encuentros de los playoffs para clasificar a la Europa League.

Los autores de los goles en la victoria fue Dorin Rotariu, al minuto 13, y Selim Amallah, al 63, por Excel Mouscron. Por los locales Isaac Kiese Thelin hizo un doblete al minuto 19 y al 89, y Floriano Vanzo sumó al 70 para dar vuelta al marcador y quedarse con la victoria en el Freethiel Stadion.

Mouscron se queda con sus siete unidades, sin posibilidad de asistir a la Europa League de la siguiente temporada.

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