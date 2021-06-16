Sergio Ramos: Logros, récords y títulos en el Real Madrid | FOTOS

Después de 16 años, Sergio Ramos deja el Real Madrid. El capitán del equipo en los últimos años y emblema de la historia reciente del club. Checa esta galería con sus logros, títulos y récords como jugador “merengue”.

Sergio Ramos en el Real Madrid

1. En 2005 el Real Madrid lo compró por 27 millones de euros, en ese momento, un récord para un defensa español.

2. Fue el único futbolista español que el Real Madrid compró en la primera presidencia de Florentino Pérez (2000-2006).

3. Desde 2009, fue nombrado uno de los cuatro capitanes, título que mantuvo hasta 2021.

4. En 16 años, Sergio Ramos jugó 671 partidos con el Madrid.

5. Y aún como defensa, anotó 101 goles con el equipo, el más recordado en la Champions League 2014.

6. Es el defensa más goleador en la historia del club y por mucho.

7. También el defensa más goleador en la historia de La Liga en España.

8. Y el segundo defensa más goleador en la historia de la Champions League.

9. Acumuló además un total de 22 títulos en su historia con el club.

10. 5 títulos de Liga y 4 Champions League (tres de ellas como capitán).

11. Se va como el cuarto jugador con más partidos en la historia del club.

12. Récord negativo: Es el jugador con más tarjetas en la historia de La Liga y la Champions League.

13. Jugador con más partidos de Supercopa de Europa y Supercopa de España en el club.

14. Es el madridista con más partidos en la historia de la Selección Española.

15. El defensa más incluido en los 11’s de la UEFA y la FIFA.

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