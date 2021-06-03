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10 grandes AUSENTES de la Eurocopa 2020 ¿Quién falta? | FOTOS
Algunos no fueron convocados, otros lesionados y otros más no van porque su selección no clasificó. 10 grandes ausentes de la Eurocopa 2020.
Tim Clayton - Corbis/Corbis via Getty Images | BARCELONA, SPAIN - September 24: Ansu Fati #31 of Barcelona during the Barcelona V Villarreal, La Liga regular season match at Estadio Camp Nou on September 24th 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images)
Te mostramos 10 importantes futbolistas que estarán ausentes de la Eurocopa 2020, por diferentes motivos. Lesiones, no fueron convocados o sus selecciones no clasificaron al torneo. ¿A quién extrañarás más?
Ausentes Eurocopa 2020
1. Sergio Ramos: Las lesiones desde enero, provocaron que Luis Enrique no lo convocara con España.
2. Marc-André ter Stegen: Por decisión propia, el portero alemán no irá a la Eurocopa para recuperarse de una lesión.
3. Virgil van Dijk: Llegó a ser el mejor central del mundo, pero tuvo un 2020 y 2021 lleno de lesiones.
4. Zlatan Ibrahimović: En 2021 regresó a la selección de Suecia, pero una lesión lo dejó fuera de la Eurocopa a sus 39 años.
5. Erling Haaland: En 2021 regresó a la selección de Suecia, pero una lesión lo dejó fuera de la Eurocopa a sus 39 años.
6. Jan Oblak: Considerado uno de los mejores porteros del mundo, pero Eslovenia no clasificó.
7. Ferland Mendy: Las lesiones lo dejaron fuera de la competitiva selección de Francia y favorita para ganar.
8. Anthony Martial: Cavani le quitó la titularidad en el United y Benzema su lugar en la selección de Francia.
9. Jesse Lingard: En 2021 firmó por el West Ham y empezó a romperla. Fue parte de la prelista de Inglaterra, pero quedó fuera.
10. Ansu Fati: Joya del Barcelona y gran esperanza de España, pero lleva meses lesionado.
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Tim Clayton - Corbis/Corbis via Getty Images | BARCELONA, SPAIN - September 24: Ansu Fati #31 of Barcelona during the Barcelona V Villarreal, La Liga regular season match at Estadio Camp Nou on September 24th 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images)