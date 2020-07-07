¡Zlatan comanda a su equipo y el Milán le dio la vuelta a la Juventus!

Milán, Italia.- ¡Comienza el partido! La Juventus y Cristiano Ronaldo buscan dar un paso más hacia el título en plena Jornada 31.

Termina el primer tiempo. CR 7 nos ha regalado pinceladas, han dominado y teniendo las mejores llegadas, sin embargo, Donnarumma ha estado espectacular.

¡Goooool de la Juventus! Al minuto 47, Rabiot abrió el marcador con tremendo remate.

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