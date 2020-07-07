¡Zlatan comanda a su equipo y el Milán le dio la vuelta a la Juventus!
Milán, Italia.- ¡Comienza el partido! La Juventus y Cristiano Ronaldo buscan dar un paso más hacia el título en plena Jornada 31.
Termina el primer tiempo. CR 7 nos ha regalado pinceladas, han dominado y teniendo las mejores llegadas, sin embargo, Donnarumma ha estado espectacular.
Escenas del partido en San Siro. 📸⚽️#MilanJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/ztQgaTNqbD— JuventusFC (@juventusfces) July 7, 2020
¡Goooool de la Juventus! Al minuto 47, Rabiot abrió el marcador con tremendo remate.
47' | ⚽️ | ¡¡¡¡GOOOOOLLLL DE RABIOT!!!! ⚪️⚫️#MilanJuve [0-1] #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/g8M7DcavVV— JuventusFC (@juventusfces) July 7, 2020
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