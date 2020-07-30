Todos los goles de Hirving Lozano con el Napoli

Hirving “El Chucky” Lozano está de fiesta, pues celebra su cumpleaños número 25, la estrella mexicana fue feliitada por sue el Napoli, club donde milita desde hace un año. Con un detalle muy mexicano, un gif bastante creativo con una piñata del club, y fotos de los logros del atacante en la entidad napolitana.

Además la FIFA también felicitó al delantero azteca con uno de los mejores momentos de Lozano en su fructuosa carrera futbolística, el gol en Rusia 2018 ante Alemania, en el debut de aquella justa mundialista.

