El futbolista que iba a renunciar a México y gracias a un técnico de Pumas es figura de la Selección Mexicana

La nueva generación de futbolistas que han conformado la Selección Mexicana Sub-20 , ha sorprendido con varios jugadores que han llamado la atención de más y que ya son considerados por muchas personas como las joyas más prometedoras del futbol mexicano.

Este es el caso de Obed Vargas, quien actualmente se desempeña como mediocampista en el Seattle Sounders de la MLS, donde ha sorprendido con su nivel, pero también por la decisión de representar a la Selección Mexicana , cuando podía hacerlo para Estados Unidos.

“Que se la crea, pero que no se crea”, el EMOTIVO mensaje a Gilberto Mora de parte de su papá

¿Quién convenció a Obed Vargas de representar a México?

Hace unos días, Obed Vargas reveló los motivos que los llevaron a tomar la decisión de vestir la playera de la Selección Mexicana, donde según sus palabras Andrés Lillini fue una figura clave.

El estratega se tomó el tiempo de viajar hasta Alaska, Estados Unidos para hablar con Obed Vargas y convencerlo para que representara a México, donde le habría mencionado que sería parte de la Sub-20 y la posibilidad de tener un lugar en la lista final de Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026.

El joven tuvo una actuación destacada en el Mundial Sub-20 de Chile, donde el conjunto mexicano quedó eliminado en la ronda de Cuartos de Final ante Argentina, donde Obed Vargas tuvo una actuación destacada, siendo uno de los pilares en el mediocampo.

Además, se ha revelado que varios equipos del viejo continente han comenzado a seguir sus pasos, entre ellos se ha mencionado al Atlético de Madrid, PSV Eindhoven y el Club Brujas.

Con apenas 19 años, Obed Vargas ya es un elemento fundamental para su equipo, con el que ya ha sido campeón de la Leagues Cup y en 2023, se coronó en la Concacaf Liga de Campeones. Por lo que el joven es una de las grandes promesas que tiene la Selección Mexicana.

